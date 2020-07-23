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Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон» над нейтральными водами Черного моря. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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«Над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к самолету и идентифицировал его как Р-8А «Посейдон».

Ранее в этот день Румыния подняла в воздух истребители для сопровождения российских Ту-22М3 над Черным морем. При этом в Минобороны отметили, что летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики в соответствии с международными правилами.

До этого, 11 июля, российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем. Как рассказали в Минобороны РФ, американский самолет сопровождали на безопасном расстоянии до момента, когда он развернулся и удалился от границы.

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