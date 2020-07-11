Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Минобороны России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии до момента, когда он развернулся и удалился от границы.

10 июля газета «Красная звезда» сообщила, что за неделю разведывательные полеты вдоль российских границ совершили 30 иностранных самолетов и два беспилотника. Нарушений воздушного пространства России не допущено.