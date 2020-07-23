Румынские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Румыния подняла в воздух истребители для сопровождения российских Ту-22М3 над Черным морем. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Минобороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 <…> выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

В Минобороны добавили, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии.

В ведомстве отметили, что летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики в соответствии с международными правилами.

Ранее, 11 июля, российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем. Как рассказали в Минобороны РФ, американский самолет сопровождали на безопасном расстоянии до момента, когда он развернулся и удалился от границы.