Точная Data: сбор больших автомобильных данных может обойтись в 3-5 млрд

Телематическая платформа «Автодата» по обработке больших автомобильных данных может обойтись государству в 3-5 млрд рублей за ближайшие три года. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ходом реализации проекта. На платформе соберут полную информацию об эксплуатации машин, что позволит создавать интеллектуальные транспортные системы в городах и различные сервисы для автомобилистов. Пока пилотные проекты проводятся в трех регионах, еще 15 готовы присоединиться. Водители, предоставляющие данные, смогут пользоваться скидками на платные парковки, услуги страховых компаний, сетей АЗС, автосервисов. При этом создание масштабной госсистемы несет риски утечки персональной информации, а также транспортных коллапсов в случае ее сбоев, говорят эксперты.

Дорогая коммуникация

Проект «Автодата» был запущен в прошлом году. На телематической платформе начали собирать большие данные о водителях, их стиле управления машинами, состоянии транспортных средств и инфраструктуры. Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать различные продукты, в том числе приложения для автомобилистов, городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний. Проект реализуется направлением НТИ «Автонет» (входит в «Платформу НТИ»). Исполнителем работ по созданию платформы выступает НП «Глонасс».

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Автомобили будут оснащаться устройствами V2X для «общения» с системой, другими машинами и дорожной инфраструктурой — светофорами, шумозащитными ограждениями и т.д. Объекты инфраструктуры оборудуют датчиками. В дорожное полотно на определенных участках заложат оптоволоконный кабель, который будет улавливать вибрации с магистрали, что позволит следить за ее состоянием.

Первые пилотные проекты в прошлом году были запущены в Самарской, Курской и Волгоградской областях.

Так, в Самаре отрабатывалось информирование водителей о наличии пешеходов на перекрестке, открытых люках или работе уборочной техники на дороге. В Волгограде водителей оповещали об аварийно опасных участках дороги, скорости движения с учетом погодных условий и т.д.

К проекту готовы присоединиться еще 15 регионов — Санкт-Петербург, Хабаровский, Красноярский и Ставропольский края, Воронежская, Московская, Новосибирская, Томская, Нижегородская, Белгородская, Астраханская, Пензенская, Калининградская области, а также Республики Башкортостан и Чечня. Об этом говорится в презентации исполнителя работ — федерального сетевого оператора НП «Глонасс» (документ есть у «Известий»).

Автомобилисты, предоставляющие данные системе, смогут пользоваться скидками на платные парковки, услуги страховых компаний, сетей АЗС, автосервисов, указано в презентации.

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Проведение пилотов в Самарской, Курской и Волгоградской областях будет завершено к концу 2020 года, а в новых — может занять от 6 до 12 месяцев, пояснил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Внедрение в трех регионах систем, обеспечивающих «общение» автомобиля с инфраструктурой и другими машинами, позволило увеличить среднюю скорость движения в потоке на 30%, исключить пробки, организовать так называемую «зелёную» волну (автоматическое включение зеленого света по ходу движения для общественного транспорта), добавил Ярослав Федосеев.

— Мы разработали единую аналитическую систему контроля за работой общественного транспорта. Информация поступает из 120 городов России, что позволит повысить качество транспортного обслуживания населения, сократить время в пути, — сказал он «Известиям». — Разработаны макеты систем умного страхования, управления личным, общественным, грузовым, коммунальным и экологичным транспортом, макет системы «Цифровой двойник автомобиля» для моделирования параметров его эксплуатации, единая система предрейсового медосмотра водителя и технического контроля автомобиля.

Сейчас разрабатываются также требования к кибербезопасности системы, отметил Ярослав Федосеев.

По словам источника «Известий», знакомого с ходом реализации проекта, его внедрение в регионах в 2021-2023 годах может обойтись федеральному бюджету в 3-5 млрд рублей. Он пояснил, что в эту сумму входят расходы на оборудование, оплату труда подрядчиков на разработку платформы и программного обеспечения.

По словам собеседника «Известий», только проведение пилотов в новых регионах обойдется в 150-200 млн рублей. Источник финансирования пока не определен, работы будут проведены за счет федерального или региональных бюджетов. Окончательная сумма для реализации основной части проекта будет зависеть от количества регионов-участников.

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В НТИ «Автонет» не стали комментировать стоимость проекта. Но советник руководителя НТИ, вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко в конце 2019 года говорил, что в 2020-м потребуется около 1,3 млрд рублей бюджетных средств. Он рассчитывал, что проект начнет сам себя окупать через 3–5 лет.

Осенью прошлого года на него было выделено 325 млн рублей. На сегодняшний день сумма составляет 423 млн рублей, сказали «Известиям» в Российской венчурной компании (РВК), через которую идет финансирование проекта. Решение о выделении дополнительных средств будет приниматься после окончания второго этапа, который завершится в сентябре 2020 года, добавили в компании.

В Минтрансе затруднились оценить затраты на проект, источники финансирования и другие параметры. Он реализуется в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), отметили в ведомстве.

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Независимый эксперт по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев считает, что внедрение проекта необходимо для повышения уровня безопасности дорожного движения и развития коммерческих услуг. Например, формирования тарифов страхования или предложений программ лояльности сетей АЗС. Аналоги «Автодаты» в том или ином виде существуют в США, Европе, Китае, Южной Корее, но единой системы на уровне государства пока ни у кого нет.

Эксперт полагает, что на данном этапе финансирование в 5 млрд рублей несколько избыточно, но конечные объемы будут зависеть от количества пилотных регионов и сроков внедрения. К недостаткам проекта, по его мнению, можно отнести отсутствие конкурирующих решений и структур, что делает невозможной оценку эффективности расходования бюджетных средств.

— Сегодня примерно понятен пул данных, но по-прежнему неясен их юридический статус, готовность владельцев авто предоставлять доступ к ним и объем, в котором они могут потребоваться бизнесу. Это затрудняет оценку эффективности «Автодаты», которая пока остается федеральным пилотным проектом , — сказал Сергей Бургазлиев.

Транспортный коллапс

Сбор данных всегда несет риски, связанные с доступом к личной информации, считает замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group IB Сергей Никитин.

— Прямой вред может быть нанесен, если злоумышленники получат непосредственный доступ к системе с возможностью отслеживать действия в реальном времени или отправлять команды через телематическую систему. Косвенный вред может нанести использование доступа для анализа данных конкурентов , — отметил эксперт.

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Он подчеркивает, что для понимания угроз, связанных с «Автодатой», нужно провести аудит уже выстроенной, функционирующей системы. Борьба с утечками должна строиться на разграничении доступа к информации, чтобы каждый участник имел возможность получить только действительно необходимые ему данные. Базовые принципы — создание сложных паролей и настройка многофакторной аутентификации.

Вмешательство в систему «Автодата» извне может привести к изменению работы или блокировке сервисов, что в масштабах проекта может привести к коллапсам транспортной системы целых городов и регионов и к огромным финансовым потерям , отметила исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова.

Возможности использования больших данных для интеллектуальных транспортных систем огромны. Эти риски не должны останавливать развитие проекта, но их нужно учитывать на этапе проектирования, добавила она.