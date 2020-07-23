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Суд арестовал «бутовского маньяка»

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Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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Суд арестовал «бутовского маньяка», который с начала июля напал по меньшей мере на семь женщин в Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что нападения на женщин происходили с 3 июля 2020 года в Южном Бутово в вечернее время.

Злоумышленником оказался житель столицы 1991 года рождения. По данным телеканала РЕН ТВ, его зовут Исмоил Ю.

Отмечается, что причастность подозреваемого к нападениям подтверждают материалы уголовного дела, допросы и опознания свидетелей и потерпевших.

Также в Главном следственном управлении сообщили о том, что, находясь в изоляторе временного содержания, подозреваемый симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц. Однако врачи не подтвердили ухудшение состояния его здоровья, мужчина был заключен под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается. Следователи не исключают, что число жертв еще может увеличиться.

Ранее 16 июля сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». Скрыв лицо за маской и кепкой, он подбегал к жертвам сзади, совершал насильственные действия, некоторых пытался обворовать. Потерпевшим удавалось отбиться от него. Все они описывали нападавшего одинаково: мужчина был смуглым, с короткими темными волосами, среднего роста.

Последнее нападение на женщину было совершено в ночь на 10 июля. На следующий день преступника поймали.

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