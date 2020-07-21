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СК подтвердил задержание предполагаемого «бутовского маньяка»

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Фото: РЕН ТВ
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В московском СК подтвердили задержание подозреваемого в серии нападений на женщин в районе Южное Бутово. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 21 июля.

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16 июля о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы», сообщал РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина действовал в период с 3 июля всегда по одной и той же схеме: в вечернее время, скрыв лицо за маской и кепкой, он подбегал к жертвам сзади, совершал насильственные действия, некоторых пытался обворовать. Всем потерпевшим удалось отбиться от него. Все они описывали одинаковые приметы нападавшего: смуглый, с короткими темными волосами, среднего роста.

В Следственном комитете отметили, что в настоящее время известно о семи пострадавших, пишет агентство городских новостей «Москва». Подозреваемого опознали уже трое потерпевших, пишет RT. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения, пишет НСН. Следователи не исключают, что число его жертв еще может увеличиться. По данным РЕН ТВ, от действий мужчины пострадали минимум девять женщин.

20 июля сообщалось, что в СК рассказали о ходе расследования новых убийств «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Как отметили в СУСК по Иркутской области, одних показаний Попкова недостаточно для доказательства его причастности к новым убийствам, потребуется долгое расследование.

Ранее в тот же день Попков, ранее осужденный на два пожизненных срока, признался еще в двух убийствах, о которых следствие не знало. По одному из преступлений ему уже предъявлено обвинение.

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