Ангарского маньяка этапировали из колонии в связи с новыми признаниями в убийствах

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», который был приговорен к двум пожизненным срокам, признался еще в двух эпизодах после чего осужденного этапировали из колонии в Иркутскую область. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ в понедельник, 20 июля.

«Михаил Попков, отбывающий наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе допроса Попков признался в убийствах двух женщин, которые совершил в Ангарске в период с 1995 по 1998 годы. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.

Попкову предъявили новое обвинение в совершении убийства женщины в июле 1995 года в городе Ангарске. До настоящего времени жертва преступления числилась пропавшей без вести.

По второму эпизоду следователи СК совместно с сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение.

В декабре 2018 года суд в Иркутске вынес приговор Михаилу Попкову. За 59 убийств преступника приговорили ко второму пожизненному сроку. Первое пожизненное маньяк получил за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений еще двум местным жительницам.