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«Ангарский маньяк» обжалует второй пожизненный приговор

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Фото: youtube.com
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Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», намерен обжаловать решение судьи, который приговорил его ко второму пожизненному сроку. Об этом 10 декабря заявил государственный обвинитель Александр Шкинев.

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«Он заявил о намерении подать апелляцию. Скорее всего, Попкова не удовлетворило решение суда о лишении его звания младшего лейтенанта милиции. Это лишает его права на получение пенсии», — цитирует Шкинева «Интерфакс».

По словам прокурора, преступник был готов ко второму приговору, но не был готов к лишению звания младшего лейтенанта МВД. Это оставило его без пенсии в размере около 24 тыс. рублей.

10 декабря стало известно, что суд в Иркутске в рамках нового уголовного дела приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку за 59 убийств местных жительниц.

В 2015 году Попков был признан виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. За данные преступления он был осужден на пожизненный срок. Чуть позже он признался в совершении других убийств, расследование продолжили уже в рамках нового уголовного дела.

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