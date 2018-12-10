«Ангарский маньяк» обжалует второй пожизненный приговор
Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», намерен обжаловать решение судьи, который приговорил его ко второму пожизненному сроку. Об этом 10 декабря заявил государственный обвинитель Александр Шкинев.
«Он заявил о намерении подать апелляцию. Скорее всего, Попкова не удовлетворило решение суда о лишении его звания младшего лейтенанта милиции. Это лишает его права на получение пенсии», — цитирует Шкинева «Интерфакс».
По словам прокурора, преступник был готов ко второму приговору, но не был готов к лишению звания младшего лейтенанта МВД. Это оставило его без пенсии в размере около 24 тыс. рублей.
10 декабря стало известно, что суд в Иркутске в рамках нового уголовного дела приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова ко второму пожизненному сроку за 59 убийств местных жительниц.
В 2015 году Попков был признан виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких телесных повреждений еще двум. За данные преступления он был осужден на пожизненный срок. Чуть позже он признался в совершении других убийств, расследование продолжили уже в рамках нового уголовного дела.