Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов. В статье, которой дополнили Воздушный кодекс, говорится, что пассажирам вернут деньги при угрозе возникновения ЧС. Возместят стоимость авиабилета ваучером. Он будет действовать в течение трех лет. Если пассажир им не воспользовался, то по истечении срока документа можно вернуть потраченные деньги. Возврат оформят сразу инвалидам I или II групп, ветеранам ВОВ и членам многодетных семей. Правила применяются к билетам в Китай с вылетом после 1 февраля 2020 года. С 18 марта 2020 года — на внутренние и международные рейсы. Билеты должны быть куплены до 1 мая 2020 года.