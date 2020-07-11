Росавиация начала переговоры по возобновлению международных полетов

Росавиация начала переговоры по возобновлению полётов. Консультации проводятся с ведомствами других государств - о каких именно странах идёт речь, пока неизвестно. В федеральном агентстве отметили, что часть стран заявила о своей заинтересованности в визите российских туристов. Полёты возобновят при надлежащих условиях безопасности и только после оценки санитарной обстановки в тех или иных государствах. Международное авиасообщение в России может открыться с 15 июля.