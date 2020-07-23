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В Калужской области возобновили работу кафе и рестораны

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Фото: РИА Новости/Светлана Тарасова
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Кафе и ресторанам Калужской области разрешили возобновить работу после приостановки, связанной с ограничительными мерами на фоне распространения коронавируса. Об этом в четверг, 23 июля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.

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«С сегодняшнего дня рестораны, кафе и другие организации общепита могут возобновить работу в полном объеме, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения всех санитарных норм», ― написал он на своей странице в Instagram.

Ранее, 18 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали российские регионы с наименьшим суточным приростом заболевших COVID-19.

В этот список попали Москва ― 0,2%, Подмосковье, Кабардино-Балкарская Республика ―0,3%, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область — 0,4%, Калужская, Псковская и Курская области — 0,5%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 795 038 человек, умерли 12 892 пациента, выздоровели ― 580 330.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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