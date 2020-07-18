Названы регионы РФ с наименьшими темпами прироста коронавируса

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, а наименьший темп наблюдается в Москве — 0,2%. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Среди регионов с наименьшими темпами прироста за сутки также значатся: Московская область, Кабардино-Балкарская Республика — 0,3%, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область — 0,4%, Калужская, Псковская и Курская области — 0,5%.

По данным оперштаба, всего за прошлые сутки в России выявили 6234 новых случая заболевания COVID-19. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 7490 пациентов, скончались —124.

Накануне эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил о маловероятности второй волны коронавируса в России, объяснив это тем, что она свойственна странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

По его словам, ограничения в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания.

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