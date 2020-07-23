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Очевидцы рассказали о дебоше в самолете с участием футболиста Тарасова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов устроил дебош на борту самолета Казань — Москва. Об этом в четверг, 23 июля, написали пассажиры рейса в Сети.

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«Я даже нажимал кнопку вызова бортпроводника, просил успокоить их. Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алкоголя, грозили вызвать полицию по прилету», — рассказал пользователь Twitter Алексей Каюмов.

Он отметил, что другие пассажиры пытались запечатлеть скандал на видео. Футболист же в агрессивной форме препятствовал съемке.

«Приземлились. Слышу, кто-то из них орет на пассажира, чтобы не снимал видео. Думаю, кто такой там среди них? Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну поздравляю с окончанием сезона, что ли», — добавил он.

По данным спортивного Telegram-канала «Дай ударитЪ», Тарасов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам футболист от комментариев отказался. Не дал объяснений и «Рубин».

В марте британский актер Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов», устроил дебош на борту самолета. Он летел первым классом из Ванкувера в Лондон. По словам пассажиров, летевших тем же рейсом, актер бросил в свою жену бокал с вином.

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