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Байден назвал Трампа первым «президентом-расистом» в США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Бывший вице-президент США Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа первым «президентом-расистом» в истории страны. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает телеканала CNBC.

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В ходе онлайн-конференции к Байдену обратилась иммигрантка из Южной Кореи Сук Ким, которая рассказала о своем опыте столкновения с проявлением расизма. Также она выразила обеспокоенность тем, что Трамп называет COVID-19 «китайским вирусом».

«То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального происхождения, откуда они родом, абсолютно отвратительно», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что ни один предыдущий президент США не позволял себе этого, пишет «Газета.ру».

По словам Байдена, расисты были среди кандидатов на главный пост в стране, но им в итоге не удалось избраться.

Байден заявил в обращении по случаю Дня независимости, опубликованном 4 июля, что системный расизм в Соединенных Штатах существует уже более 200 лет и пока не изжит.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Согласно последним опросам, Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки населения.

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