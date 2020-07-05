Байден заявил о существовании в США системного расизма уже более 200 лет

Бывший вице-президент США и вероятный кандидат от демократов на пост главы государства Джозеф Байден заявил в обращении по случаю Дня независимости, опубликованном в субботу, 4 июля, в Twitter, что системный расизм в Соединенных Штатах существует уже более 200 лет и пока не изжит.

По утверждению политика, «идея о том, что все люди созданы равными», пережила «200 лет системного расизма в США».

«Американская история — это не сказка. Постоянно шла борьба двух сторон нашего характера — идеи о том, что все созданы равными, и расизма, который нас разобщает», — заключил он.

В пятницу во время своего визита в Северную Дакоту президент США Дональд Трамп осудил тех, кто ведет «безжалостную кампанию, чтобы уничтожить нашу историю, обесславить наших героев, обесценить наши ценности». «Мы преклоняем колени только перед Всемогущим Богом... Мы не будем запуганы плохими, злыми людьми. Этого не произойдет», — отметил он.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены несколько памятников южанам, воевавшим в гражданской войне в США.