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Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал Fox News.

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Согласно последним данным, 49% опрошенных людей готовы голосовать за избрание бывшего вице-президента США Байдена на пост глав государства. Переизбрание Трампа на второй срок поддерживает 41% респондентов. Оставшиеся 10% пока не определились со своим решением.

По сравнению с июнем американский лидер упрочил свои позиции. Тогда разрыв с Байденом составлял не 8%, а 12%. За демократа Байдена готовы были голосовать 50%, а за республиканца Трампа только 38%.

Кроме того, Байден уже заручился поддержкой 2633 делегатов национального съезда Демократической партии. Ожидается, что бывшего вице-президента объявят в качестве кандидата на главный государственный пост в стране в августе на нацсъезде демократов.

Трамп тоже получил необходимое количество голосов от делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

Несколько дней назад одна из руководителей предвыборного штаба Джо Байдена Джен О’Мэлли Диллон рассказала, что он получил $242 млн в виде пожертвований на ведение кампании.

Трамп в свою очередь на этой неделе сменил руководителя своей предвыборной кампании Брэда Паскаля. На его место назначен Уильям Степин.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

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