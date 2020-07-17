Джо Байден получил $242 млн на ведение предвыборной кампании
Бывший вице-президент США, наиболее вероятный кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден получил $242 млн в виде пожертвований на ведение кампании. Об этом одна из руководителей предвыборного штаба политика, Джен О’Мэлли Диллон сообщила на своей странице в Twitter.
Она указала, что в последние два месяца Байден обошел действующего президента страны Дональда Трампа по сборам, а также подчеркнула, что в течение трех месяцев бывшему вице-президенту удалось сократить отставание от главы Белого дома более чем на $100 млн.
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).
Выборы президента США намечены на 3 ноября.