Джо Байден получил $242 млн на ведение предвыборной кампании

Бывший вице-президент США, наиболее вероятный кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден получил $242 млн в виде пожертвований на ведение кампании. Об этом одна из руководителей предвыборного штаба политика, Джен О’Мэлли Диллон сообщила на своей странице в Twitter.

You all already know that @joebiden out-raised @realDonaldTrump for the last two months.



But here’s some news: we have $242 million cash-on-hand. That means we’ve made a $100 million dent in his COH in three months - and we did it thanks to the power of our grassroots donors. https://t.co/vEnE3XSzAJ — Jen O'Malley Dillon (@jomalleydillon) July 16, 2020

Она указала, что в последние два месяца Байден обошел действующего президента страны Дональда Трампа по сборам, а также подчеркнула, что в течение трех месяцев бывшему вице-президенту удалось сократить отставание от главы Белого дома более чем на $100 млн.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Выборы президента США намечены на 3 ноября.