Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп сменил руководителя своей предвыборной компании Брэда Паскаля. На его место назначен Уильям Степин. Об этом глава Белого дома сообщил в среду, 15 июля, в своем аккаунте в Twitter.

«Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль, который был со мной в течение долгого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании», — написал он.

По словам Трампа, он надеется на «крупную и очень важную вторую победу» на выборах, поскольку его "рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается".

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, наиболее вероятный кандидат на пост президентa США от Демократической партии,бывший вице-президент Джозеф Байден опережает нынешнего главу государства в среднем на 8,6% по популярности среди избирателей.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.