Названы экономические последствия пандемии COVID-19 в России

Эксперты школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета разработали прогнозную модель ситуации в России после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал «Российской газете» директор учреждения Илья Мирин.

В основу исследования легли подтвержденные случаи заболевания COVID-19 на основе исследования Университета Джона Хопкинса, проанализированные с помощью алгоритмов машинного обучения.

В числе возможных экономических последствий пандемии эксперты выделили снижение продаж новых автомобилей на 300 — 400 тыс. в год в России.

«Это вполне соотносится с прогнозами Минэкономразвития. По данным министерства, в январе было продано 105 тыс. машин из салонов, в феврале — 126, в марте — 176, а в апреле, когда были сильные панические настроения, люди сидели в самоизоляции, — 38 тыс.. Надо заметить, наши оценки практически совпали с этими данными», — цитирует эксперта издание в четверг, 23 июля.

По расчетам специалистов, с учетом прогнозируемого курса доллара на уровне до 75 рублей в ближайшие месяцы ожидается повышение цен на бензин на 1-2%. Так, стоимость АИ-95 может в скором времени достичь 47 рублей за литр.

Кроме того, в соответствии с разработанной моделью продажи смартфонов увеличатся примерно на два миллиона устройств. При этом оборот интернет-ритейла возрастет на 8-12%.

В июне президент России Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России и преодолении последствий пандемии. Он отметил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 июня объявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Ключевая цель этого проекта — выход на устойчивую траекторию экономического роста. На реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.