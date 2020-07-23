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Врач назвал способ улучшить сон

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Фото: Depositphotos
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Врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как улучшить качество сна, чтобы организм успевал отдохнуть и восстановиться.

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Пос словам специалиста, в основе здорового сна лежит правильно организованное спальное место. Например, неправильно подобранный матрас низкого качества может привести к проблемам со спиной, нарушению сна и, как следствие, развитию хронической усталости и депрессии.

Поэтому стоит выбирать максимально жесткий матрас, который в процессе эксплуатации следует переворачивать.

«Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит… Чтобы не появлялись «пролежни» в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой», — цитирует эксперта 23 июля радио Sputnik.

8 июля австралийский сомнолог Оливия Ареццоло раскрыла последствия недосыпа. По ее словам, ухудшается не только внешний вид, но и состояние кожи. Так, у каждого, кто спит менее пяти часов в сутки, восстановление кожного барьера снижается на 30%.

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