Врач назвал способ улучшить сон

Врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как улучшить качество сна, чтобы организм успевал отдохнуть и восстановиться.

Пос словам специалиста, в основе здорового сна лежит правильно организованное спальное место. Например, неправильно подобранный матрас низкого качества может привести к проблемам со спиной, нарушению сна и, как следствие, развитию хронической усталости и депрессии.

Поэтому стоит выбирать максимально жесткий матрас, который в процессе эксплуатации следует переворачивать.

«Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит… Чтобы не появлялись «пролежни» в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой», — цитирует эксперта 23 июля радио Sputnik.

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