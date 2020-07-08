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Сомнолог рассказала о последствиях недосыпа для человека

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Фото: Depositphotos
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Сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло в среду, 8 июля, в интервью британской газете Daily Mail раскрыла последствия недосыпа.

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По ее словам, темные круги или мешки под глазами — это первое, что будет заметно после плохого сна. Она не исключила степень наследственности, но сон менее восьми часов может усугубить проблему.

Пухлые мешки под глазами, как заявила Ареццоло, возникают, когда уставшая кожа удерживает воду, чтобы оставаться увлажненной. Помимо прочего из-за недостатка сна кожа не вырабатывает необходимого количества коллагена, который предотвращает появление морщин.

Согласно исследованиям, у каждого, кто спит менее пяти часов в сутки, восстановление кожного барьера снижается на 30%. «Это снижает гладкость и приводит к тусклой, безжизненной коже», — сказала врач.

Сомнолог отметила, что прыщи тоже являются побочным эффектом плохого сна, потому что иммунная система находится под угрозой. «Воспаленная, пятнистая кожа — результат токсинов, скрывающихся в вашем теле, что более вероятно, когда нарушается ваша иммунная функция», — добавила Ареццоло.

В феврале заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал, что из-за недосыпа начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем.

В ноябре прошлого года врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал, что продолжительный сон тоже вреден для организма.

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