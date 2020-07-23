Бывший повар Елизаветы II рассказал о приготовлении идеальных сосисок

Британский шеф-повар, обладатель звезды Мишлена и экс-глава кухни королевы Елизаветы II Джефф Бейкер рассказал, как лучше всего приготовить жареные сосиски.

По его словам, многие допускают несколько ошибок. Например, не стоит прокалывать кожицу при жарке, а также никогда не готовить сосиски во фритюре.

Бейкер советует доставать сосиски из холодильника за 20 минут до начала готовки. Это поможет им прожариться равномерно и не лопнуть.

Лучше всего использовать сковороду с антипригарным покрытием, в нее следует добавить ложку утиного или гусиного жира вместо масла, а затем приступить к приготовлению.

Жарить сосиски следует на малом и среднем огне, постоянно переворачивая. Перед подачей необходимо дать им немного остыть, пишет 22 июля KentLive.

17 июля ведущий кулинарных программ и шеф-повар Сергей Синицын назвал ингредиенты для полезного хот-дога. По его словам, при приготовлении блюда не следует экономить на сосисках.