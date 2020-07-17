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Шеф-повар призвал не экономить на сосисках для хот-дога

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Фото: Depositphotos
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Ведущий кулинарных программ и шеф-повар Сергей Синицын назвал ингредиенты полезного хот-дога. По его словам, при приготовлении блюда не следует экономить на продуктах, поскольку его польза напрямую зависит от них.

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«Первое — сама сосиска. Не экономьте на ней: если она будет натуральная — получите белок. Второе — хлеб. Сейчас во многих магазинах продается цельнозерновой хлеб. Он будет полезнее, чем обычный белый батон», — рассказал Синицын в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Шеф-повар добавил, что лучше самим замешать соус блю чиз из сливочного масла, муки и сыра с плесенью.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не злоупотреблять хот-догами. Врач объяснила, что часто в сосисках даже нет мяса, а хлеб не приносит пользу организму.

«Его можно съесть, когда совсем нечего есть, когда нужно, чтобы силы появились», — пояснила она.

16 июля специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко рассказал, как правильно употреблять чипсы, чтобы они не нанесли вред организму.

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