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Диетолог рассказал о правильном употреблении чипсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Как правильно употреблять чипсы, чтобы они не нанесли вред организму, рассказал в интервью радио Sputnik в четверг, 16 июля, специалист по рациональному питанию и снижению веса, диетолог Иван Алименко.

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Считается, что главный вред чипсов заключается в большом содержании соли, холестирина и высокой калорийности, однако, по мнению диетолога, и фрукты, если не соблюдать меру, не всегда полезны.

По словам специалиста, не следует употреблять чипсы людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и ожирением. Однако, отметил Алименко, многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями.

«Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — сказал он.

Главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Диетолог предлагает интересный способ борьбы с перееданием с помощью маленьких упаковок «вредных» продуктов.

«Если маленькие упаковки стоили бы дешевле больших, то маленькие упаковки великолепно сняли бы эти риски и угрозы», — подытожил Алименко.

12 июля врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.

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