В Италии антимонопольщики начали расследование против Apple и Amazon

Антимонопольная служба Италии инициировала расследование, после того как заподозрила компании Apple и Amazon в сговоре для реализации своей продукции. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это расследование направлено на выяснение того, заключили ли Apple и Amazon соглашение, ограничивающее конкуренцию, чтобы запретить продажу продуктов под марками Apple и Beats розничным продавцам электроники, не участвующим в официальной программе Apple», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркивают, что продавцы электроники на законных основаниях приобретали товары у оптовиков, а после продавали ее в рознице.

Антимонопольщики предполагают, что сговор об исключении определенных участников рынка с торговой площадки Amazon снижает конкуренцию и наносит ущерб неофициальным дилерам, среди которых, как правило, малые и средние предприятия.

Как следствие, по мнению антимонопольной службы, уход с рынка небольших компаний снизит стимулы для эффективной конкуренции и в конечном итоге негативно отразится на потребителях.

На прошлой неделе Европейский суд отменил решение Еврокомиссии 2016 года о взыскании с компании Apple рекордного штрафа в €13 млрд за нарушение европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций.

В начале июля заместитель главы Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями норм антимонопольного законодательства и гарантировать выплату ими налогов в полной мере.