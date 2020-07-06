ЕС примет меры для соблюдения США антимонопольного законодательства

Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями норм антимонопольного законодательства и гарантировать выплату ими налогов в полной мере. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

Как пишет американская газета The Wall Street Journal в воскресенье, 5 июля, речь идет в том числе о компаниях Google, Amazon и Facebook. Вестагер высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций и отметила, что существует целый комплекс вопросов в данной тематике, которые не покрываются одним законодательным актом.

Замглавы ЕК заявила, что необходимо следить за тщательностью соблюдения законов о конкуренции и вырабатывать новые нормы в этой сфере, а компании обязаны нести ответственность за публикацию запрещенных материалов на принадлежащих им сетевых ресурсах.

17 июня сообщалось, что в рамках антимонопольного расследования, проводимого властями США, главы компаний Facebook и Google Марк Цукерберг и Сундар Пичаи согласились дать показания в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, а делами Apple и Google займется Минюст. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в палате представителей конгресса США.