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Чернышенко выразил надежду на «ренессанс внутреннего туризма»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Правительство России ожидает, что меры поддержки приведут к «ренессансу внутреннего туризма». Об этом в среду, 22 июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«У всех очень большой энтузиазм. Видно, что туристическая отрасль заждалась внимания к ней. Те беспрецедентные меры, которые приняло правительство, они действительно, мы считаем, сейчас покажут очень серьезный такой скачок в развитии», — цитирует его «Интерфакс».

Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству представить новый национальный проект в области туризма, над которым уже ведется активная работа в сотрудничестве с регионами и бизнес-сообществом. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин в этот же день подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбэк в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно.

«Сейчас те меры, которые правительство приняло, это 15 млрд на субсидирование внутренних туристических поездок наших граждан за достаточно короткий оставшийся период отпусков до конца года, это является, на мой взгляд, важным таким триггером, который позволит очень многим семьям принять решение поехать в туристическую поездку», — добавил Чернышенко.

Система кэшбэка за туры по стране разработана Федеральным агентством по туризму совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК).

Акцию планируется запустить в августе 2020 года. В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

Кроме того, правительство России выделило Росавиации 3 млрд рублей на субсидирование региональных воздушных перевозок.

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