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Власти Байконура заявили о прохождении пика коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Казахстанский город Байконур прошел пик распространения коронавирусной инфекции, и наблюдается выход на плато. Об этом в среду, 22 июля, заявил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вячеслав Рогожников на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура.

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«В пользу такого вывода свидетельствует уменьшение количества вызовов врачей на дом, снижение количества больных, помещенных в стационар, уменьшение числа летальных исходов», — сообщила пресс-служба администрации города.

В то же время на заседании было отмечено, что пока стойкого снижения заболеваемости нет, поэтому жители города, а также руководители компаний должны продолжать соблюдать ограничения, введенные и-за распространения инфекции.

29 июня президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев заявил о новой волне коронавируса в стране, назвав причиной несоблюдение гражданами карантинных мер.

14 июля стало известно, что власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.

17 июля директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Нитцан заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане улучшается. По ее словам, власти республики не только разрабатывают ряд санитарных мер, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.

По данным статистического бюро Worldometer на сегодняшний день, в Казахстане зарегистрировано 75 153 случая коронавирусной инфекции, 585 пациентов скончались, 46 790 выздоровели.

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