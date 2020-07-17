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В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в Казахстане

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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Директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Нитцан заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане улучшается. Такую информацию передает ТАСС в пятницу, 17 июля.

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По ее словам, треть случаев заражения зарегистрированы за последние две недели, при этом эпидемиологическая обстановка стабилизируется и наблюдается спад.

Она отметила, что власти республики не только разрабатывают ряд санитарных мер, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.

Ранее в этот же день глава казахстанского минздрава Алексей Цой объявил, что с 1 августа в республике изменится учет больных коронавирусной инфекцией. Так, в статистику включат данные о вирусных пневмониях, имеющих схожие с COVID-19 симптомы.

Также в пятницу стало известно, что пять российских врачей прибыли в Западно-Казахстанскую область Казахстана, чтобы помочь с распространением коронавируса в стране.

14 июля, стало известно, что власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.

Новые ограничения в связи с коронавирусом вступили в силу в Казахстане 4 июля.

Сокращено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического бюро Worldometer на сегодняшний день, в Казахстане зарегистрировано 66 895 случаев заболевания COVID-19, 375 пациентов скончались, а еще 40 256 выздоровели.

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