Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа

Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа. Об этом на заседании правительства во вторник, 14 июля, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

Как пишет ТАСС, премьер призвал граждан страны строго выполнять карантинные требования, а также призвал администрации, министерство здравоохранения и другие государственные органы реализовать все меры дальнейшего соблюдения ограничений.

Премьер заявил, что в стране имеется необходимый запас лекарственных препаратов, который постоянно пополняется, и призвал обеспечить четкое распределение лекарств по аптечным сетям и стационарам.

Также Мамин отметил, что правительство осуществит на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты — 42,5 тыс. тенге (около 7,3 тыс. рублей) за месяц.

Ранее 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении до конца июля карантина в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

До этого он объявил 13 июля днем траура по погибшим от инфекции.

4 июля в Казахстане вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом. Сокращено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

По данным статистического бюро Worldometer, на 14 июля в Казахстане зарегистрировано более 61,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 375 пациентов скончались.