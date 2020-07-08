Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по умершим из-за коронавируса. Об этом он сказал в обращении к населению в среду, 8 июля. Трансляцию вел сайт Tengrinews.

«Я тяжело воспринимаю смерть каждого нашего гражданина. Этот вирус забирает наших близких. Сегодня я приношу свои соболезнования тем, кто сегодня находится в трауре. Поэтому объявляю 13 июля национальным днем траура», — сказал глава государства.

Одной из причин роста заболеваемости в республике Токаев назвал системные ошибки бывшего руководства минздрава и нерасторопность акимов (руководителей) регионов.

4 июля в Казахстане вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом. Ограничено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений. Ограничивается перемещение граждан по улицам, паркам и скверам — нельзя собираться в группы более трех человек — и перемещение лиц старше 65 лет.

По данным статистического бюро Worldometer, на 8 июля в Казахстане выявлено 51 059 случаев коронавируса, в том числе 1376 — за последние сутки.