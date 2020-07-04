В Казахстане вступили в силу новые ограничительные меры

Новые ограничительные меры на следующие две недели, связанные с распространением коронавируса, вступили в силу в Казахстане в 00:00 5 июля (21:00 мск 4 июля). Об этом сообщает «РИА Новости».

В стране в этот период будет ограничено пассажирское автобусное сообщение между регионами, запрещаются зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Не будут работать салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, учреждения культуры и развлечений.

Кроме этого, ограничивается перемещение граждан по улицам, паркам и скверам — нельзя собираться в группы более трех человек — и перемещение лиц старше 65 лет.

2 июля правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.

Днем ранее минздрав Казахстана заявил о напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. По словам замглавы ведомства Людмилы Бюрабековой, в республике продолжают регистрироваться случаи коронавируса, кроме этого, из аптек пропали некоторые лекарства.

По последним данным портала Worldometer, в Казахстане зафиксировано 45 719 случаев заболевания коронавирусом, при этом 188 человек скончались, а еще 26 750 ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 4 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 530 тыс. человек, вылечились — 6,4 млн.