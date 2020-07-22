Решение об увеличении скорости на трассах до 150 км/ч примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах будет принято в ближайшее время. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«В течение ближайшего месяца мы это решение (возможно ли повысить скорость до 150 км/ч. — Прим. ТАСС) примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД <...> и считаем, что это уже возможно», — пояснил Марат Хуснуллин.

По его словам, возможность увеличения лимита скорости пока рассматривается на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон».

Ранее стало известно, что «Автодор» запланировал постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Сейчас максимальный скоростной лимит установлен на трассе М-11 и равен 130 км/ч.

Госавтоинспекция России считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог со 130 до 150 км/ч. Однако для начала нужно изменить стандарты проектных документов на дороги.

18 июля сообщалось, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомашины более шести месяцев.