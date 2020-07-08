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В ГИБДД сочли возможным увеличение максимальной скорости на дорогах

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Госавтоинспекция России считает возможным увеличение порога максимального скоростного режима на высокоскоростных участках дорог со 130 км/ч до 150 км/ч. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин в интервью kp.ru 8 июля.

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«Я не думаю, что здесь стоит говорить о невозможности реализации этой идеи. Конечно, она возможна, но надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 км/ч — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой», — сказал он.

По его словам, документы по стандартизации, которые сейчас действуют в дорожной отрасли, рассчитаны на максимальные 130 км/ч, но уже вполне можно говорить и об увеличении скоростного режима до 150 км/ч.

Ранее, 4 июля, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал об увеличении максимальной скорости на трассе М-11 «Нева», на обходе Лосево и Павловска, который будет проходить по трассе М-4 «Дон» и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) до 150 км/ч.

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