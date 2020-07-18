В Госдуме предложили освободить ряд водителей от транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомашины более шести месяцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева в субботу, 18 июля.

Депутат напомнил, что сейчас в России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины.

Однако по некоторым причинам, в том числе из-за сложной поломки автомобиля или необходимости переезда в другой регион, граждане могут не пользоваться личным транспортом долгое время. При этом им приходится платить транспортный налог в полном размере.

Федоров предложил предоставить тем, кто планирует определенное время не пользоваться личным автомобилем, право «на временное приостановление регистрации транспортного средства». По его мнению, срок приостановки должен составлять не менее шести месяцев, номера следует сдавать на хранение в ГИБДД, а от уплаты транспортного налога за это время автовладельца освободить.

На случай, если при временной приостановке регистрации владелец продолжит ездить на машине, следует предусмотреть санкции на усмотрение профильных ведомств.

Ранее, 18 июня, думский депутат Василий Власов направил министру транспорта России Евгению Дитриху предложение о снижении транспортного налога за этот год на 25%. Речь идет о регионах, где вводили режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Власов считает, что в условиях пандемии большинству россиян пришлось находиться дома больше месяца и не пользоваться автомобилями.