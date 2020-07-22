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Заключенный во Франции взял в заложники пришедшую на свидание жену

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Фото: twitter.com
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Мужчина, отбывающий срок во французской тюрьме, взял в заложники жену, которая пришла к нему на свидание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице профсоюза сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO в Twitter.

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«В центре лишения свободы Роана произошел захват заложника. Заключенный находится в комнате для свиданий. В заложниках он удерживает свою жену. Его требования к настоящему моменту неясны», — говорится в сообщении.

По информации издания Le Progres, мужчина вооружен самодельным оружием и требует перевода из учреждения, где отбывает наказание. Ожидается, что на место происшествия прибудет спецподразделение Eris, предназначенное для наведения порядка в местах лишения свободы.

Ранее, 21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:00 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.

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