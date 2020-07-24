На низком стартапе: число венчурных сделок в России сократилось на 43%

Коронавирус резко снизил активность венчурных инвесторов в России. Количество вложений в стартапы за шесть месяцев 2020-го уменьшилось с 56 до 32, то есть на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «‎Известиям»‎ сообщили в Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ). Объем инвестиций тоже снизился, но менее значительно — на 13%. На фоне кризиса многие фонды предпочли отложить вход в новые активы и сфокусироваться на поддержке существующего портфеля. Вернуть позитивный тренд должна помочь государственная политика в сфере IT, считают в Минэкономразвития. Восстановление до прежних уровней активности займёт минимум год, полагают эксперты.

Сделок меньше, денег тоже

Предварительные оценки работы фондов прямых и венчурных инвестиций показали, что в январе-июне 2020 года число венчурных сделок в России сократилось на 43%, сообщили «‎Известиям»‎ в РАВИ. По данным организации, за этот период было заключено 32 инвестсоглашения против 56 в первом полугодии 2019-го.

Большая часть — примерно две трети — сделок пришлась на фонды с участием государственного капитала, добавили в РАВИ. Благодаря этому объем инвестиций избежал серьезного сокращения и уменьшился только на 13% (абсолютные цифры в ассоциации оперативно не предоставили). Не произошло и значительного снижения числа продаж портфельных компаний фондами: количество выходов из инвестиций «‎недобрало» 5% до прошлогодних показателей и составило 21 сделку против 22. В РАВИ такую динамику тоже объясняют вмешательством государства: около половины ‎таких сделок обеспечили фонды с госучастием. Позитивное влияние могла оказать и высокая инвестиционная активность прошлых лет, считают в ассоциации.

— Делать окончательные выводы можно будет лишь по итогам всего 2020-го. Однако уже сейчас ясно, что в целом по году активность венчурных инвесторов будет заметно ниже. Потребуется минимум один-два года, чтобы выйти на значения показателей индустрии, характерные для периода до пандемии COVID-19, — заявили в организации.

На низком стартапе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Замедление деловой активности на фоне коронавируса по всему миру не могло не оказать влияния и на российский венчурный рынок, признала замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

— Естественно, что во II квартале 2020 года процессы структурирования сделок замедлились, многие фонды предпочли отложить вход в новые активы и сфокусироваться на поддержке существующего портфеля, — пояснила «‎Известиям»‎ замминистра.

Она добавила, что несколько сегментов рынка — связанных, например, с предоставлением дистанционных услуг — напротив, получили новый импульс для роста. Замглавы Минэкономразвития подчеркнула, что развитие технологического сектора и венчурного финансирования — один из приоритетов государственной политики.

— Мы ожидаем, что инициативы правительства по поддержке технологических компаний позволят в том числе минимизировать последствия пандемии для венчурного рынка и сохранить долгосрочный позитивный тренд, — заявила Оксана Тарасенко.

Ранее власти объявили о введении стимулирующих налоговых послаблений для IT-отрасли, Госдума уже приняла соответствующий документ в третьем чтении. С 1 января 2021 года нововведения снизят налог на прибыль для высокотехнологичных компаний почти в семь раз — с 20% до 3%.

Справка «Известий» Российская ассоциация венчурного инвестирования — организация, объединяющая ведущих игроков российского рынка прямых и венчурных капиталовложений. Среди ее участников — Фонд содействия инновациям, АО «Роснано» и Российская венчурная компания (АО «РВК»).

Венчурная кухня

Работа со стартапами и путь к первым совместным пилотам действительно стали длиннее из-за эпидемии коронавируса, признал руководитель центра инноваций «‎Лаборатории Касперского» ‎Виталий Мзоков. По его словам, центр продолжал поиск проектов для сотрудничества даже в период самоизоляции — в дистанционном формате. Увеличение цифровой активности привело к изменению ландшафта киберугроз и росту сектора информационной безопасности, поэтому в ближайшей перспективе будет появляться все больше стартапов именно в этой области, уверен он. Кроме того, с сохранением тренда на удаленную работу будет расти спрос и на сервисы для дистанционного труда — например, программы для совместной работы в распределенных командах и облачные хранилища.

На низком стартапе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Во время пандемии инвесторам пришлось поставить на паузу вложения в некоторые направления — например, в туризм, отметил исполнительный директор венчурного сообщества AltaClub Александр Журавлёв. Но несмотря на это, пандемия стала активным периодом, считает он.

В начале года шло активное общение со стартапами, поэтому в скором времени будут анонсированы новые инвестиции, сообщил «Известиям» директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. В первую очередь фонд интересуют IT-компании, разрабатывающие новое программное обеспечение и интернет-платформы, а приоритетными областями для вложений считаются образовательные технологии, телемедицина, корпоративное ПО, телекоммуникации, рекламные технологии и интернет вещей, отметил он.

Поводы для оптимизма

Венчурный рынок устойчив к кризисным явлениям: на десятилетнем горизонте любой фонд по несколько раз сталкивается с экономическими коллапсами, заявил‎ инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов. По его словам, в благоприятном положении сегодня оказались долгосрочные инвесторы: полугодовая турбулентность особенно не повлияла на их стратегию.

На низком стартапе Фото: Depositphotos

Извлечь выгоду из пандемии позволяют инвестиции в информационные технологии и медицину — именно эти направления стали самыми популярными во всем мире в последние полгода, добавил эксперт. Причем на IT приходится около 70% вложенных средств, а на фармацевтику — порядка 30%.

Годовое сокращение венчурных инвестиций только в сфере IT в России может составить 32–35%, прогнозирует аналитик «‎Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Он отметил, что оценить объем сжатия всего рынка сложно, потому что многие сделки не афишируются — инвесторы не обязаны сообщать о них. В меньшей степени может ‎просесть сектор сделок с иностранными стартапами: они реализуются на западных рынках, которые испытывают приток инвестицй — например, технологический индекс NASDAG обновляет исторические максимумы, резюмировал эксперт.