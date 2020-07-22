С мамой на рынок: доля молодых инвесторов в пандемию выросла до 30%
Низкие ставки по вкладам, развитие цифровых сервисов и свободное время в период самоизоляции подтолкнули молодых инвесторов к выходу на фондовый рынок. Об этом «Известиям» рассказали представители крупных брокерских и управляющих компаний. По их словам, доля клиентов до 30 лет выросла до 30% по сравнению с докризисным уровнем. Обычно это люди, располагающие относительно небольшими свободными средствами, — до 100 тыс. рублей. Нередко «зумеров» (представители поколения Z) приводят на фондовый рынок родители, успевшие оценить доходность инвестиций: они хотят, чтобы дети с юного возраста умели разбираться в финансовых инструментах.
Бум вместо кризиса
Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, отличается от предшествующих тем, что розничные инвесторы не бросились продавать акции и облигации, а, напротив, искали возможности заработать — как на отскоке котировок, так и на долгосрочных стратегиях.
В марте, когда и индекс МосБиржи, и американский Dow Jones теряли примерно треть капитализации, у БКС торговые обороты выросли впятеро по сравнению с докризисным уровнем и составили 1,9 трлн рублей, рассказал директор по инвестициям Андрей Бершадский. Он добавил, что это абсолютный рекорд для компании и в пять раз больше, чем годом ранее. По словам Андрея Бершадского, клиентская база БКС росла, в основном, за счёт инвесторов с суммами до 100 тыс. рублей.
На общем фоне высокого интереса к инвестициям выделялась активность молодых клиентов, солидарно отметили управляющие.
У «ВТБ Капитал Инвестиции» доля клиентов в возрасте 25-35 лет с начала года увеличилась с 25 до 30%, а до 25 лет — с 8,5% до 10%, поделился исполнительный директор компании Владимир Потапов. «Открытие Брокер» зафиксировала рост новых счетов клиентов до 30 лет с 18% до начала кризиса до нынешних 38%, отметил начальник управления маркетинговой аналитики компании Денис Камынин. По его словам, это рекордное значение — никогда доля молодых клиентов не была столь высокой.
— В этом году на рынок пришло много неопытных, молодых инвесторов, и они пополняют счета осторожно. За последние полгода 67% клиентов зачислили менее 100 тыс. рублей, подчеркнул Денис Камынин.
Число молодых людей, вложивших деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами», за последние полгода выросло в полтора раза, а если рассматривать только ПИФы, то втрое, рассказал вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.
Коммерческие банки уменьшают доходность депозитов вслед за каждым снижением ключевой ставки ЦБ. Например, сейчас по годовому вкладу на 50 тыс. рублей Сбербанк предлагает 3,25% годовых, а с возможностью пополнения и досрочного снятия — 2,32%. Между тем, инфляция в 2019 году в России составила 3%, а целевой показатель ЦБ по росту потребительских цен — 4%.
Невозможность получить ощутимую доходность на вкладах и обеспечивает переток денег инвесторов в инструменты фондового рынка, солидарно отметили опрошенные «Известиями» управляющие.
Модный выбор
Помимо потенциальной доходности, фондовый рынок привлекает молодёжь тем, что инвестировать становится проще благодаря развитию цифровых сервисов и низкой точке входа. Первоначальная сумма инвестиции, в зависимости от продукта, варьирует от 1 до 10 тыс. рублей.
— Интересу молодёжи к ценным бумагам способствует цифровизация и развитие мобильных сервисов, кроме того, растёт финансовая культура населения, и инвестировать становится модно. Наконец, из-за пандемии большое число людей оказалось дома на самоизоляции, и у них появилось свободное время, — сказал директор по стратегическому развитию «Альфа-Капитал» Вадим Логинов.
Нередко зумеров приводят на фондовый рынок родители, отметил начальник департамента торговых операций «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Если старшее поколение инвестирует само, то очень часто эти люди и детям рекомендуют хотя бы пройти обучение, узнать подробнее, как работают финансовые инструменты, и в дальнейшем открыть брокерский счёт, объяснил он.
Во время весеннего ралли, начавшегося после резкого падения индексов в первой половине марта, был пик интереса к рынку, и особенно молодёжи, стремившейся быстро заработать сверхдоход, сказала замруководителя управления продаж «Алор Брокер» Виктория Ситникова.
Другие управляющие подтвердили, что стратегии сроком до одного месяца действительно были популярны, хотя наибольшим спросом пользуются инвестиции на два-три года. Но также становится все больше граждан, готовых отложить получение дохода и на больший период.
Большинство клиентов выбирает горизонт два-три года, но есть молодые инвесторы, которые вкладываются на 20-30 лет, сказал Дмитрий Леснов, курирующий развитие клиентского сервиса в «Финаме».
Во время периода волатильности частные инвесторы стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка, говорила в мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По её ожиданиям, в этом сегменте рост продолжится, поскольку люди будут искать более доходные инструменты.
Но в отличие от банковских вкладов, которые на сумму до 1,4 млн рублей страхует государство, инвестиции на фондовом рынке не гарантирует никто. Например, ПИФы, интерес к которым сейчас высок, заставляют пайщиков понервничать. По данным провайдера информации для частных инвесторов Investfunds, по итогам первого полугодия примерно треть фондов оставалась в минусе.
В ответ на запрос «Известий» в Банке России отметили, что при заключении договора управляющий обязан уведомить получателя финансовых услуг о рисках. В частности, клиента должны предупредить о том, что будущая доходность не определяется такими показателями в прошлом.