С мамой на рынок: доля молодых инвесторов в пандемию выросла до 30%

Низкие ставки по вкладам, развитие цифровых сервисов и свободное время в период самоизоляции подтолкнули молодых инвесторов к выходу на фондовый рынок . Об этом «Известиям» рассказали представители крупных брокерских и управляющих компаний. По их словам, доля клиентов до 30 лет выросла до 30% по сравнению с докризисным уровнем . Обычно это люди, располагающие относительно небольшими свободными средствами, — до 100 тыс. рублей. Нередко «зумеров» (представители поколения Z) приводят на фондовый рынок родители, успевшие оценить доходность инвестиций : они хотят, чтобы дети с юного возраста умели разбираться в финансовых инструментах.

Бум вместо кризиса

Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, отличается от предшествующих тем, что розничные инвесторы не бросились продавать акции и облигации, а, напротив, искали возможности заработать — как на отскоке котировок, так и на долгосрочных стратегиях.

В марте, когда и индекс МосБиржи, и американский Dow Jones теряли примерно треть капитализации, у БКС торговые обороты выросли впятеро по сравнению с докризисным уровнем и составили 1,9 трлн рублей, рассказал директор по инвестициям Андрей Бершадский. Он добавил, что это абсолютный рекорд для компании и в пять раз больше, чем годом ранее. По словам Андрея Бершадского, клиентская база БКС росла, в основном, за счёт инвесторов с суммами до 100 тыс. рублей.

На общем фоне высокого интереса к инвестициям выделялась активность молодых клиентов, солидарно отметили управляющие .

У «ВТБ Капитал Инвестиции» доля клиентов в возрасте 25-35 лет с начала года увеличилась с 25 до 30% , а до 25 лет — с 8,5% до 10%, поделился исполнительный директор компании Владимир Потапов. «Открытие Брокер» зафиксировала рост новых счетов клиентов до 30 лет с 18% до начала кризиса до нынешних 38% , отметил начальник управления маркетинговой аналитики компании Денис Камынин. По его словам, это рекордное значение — никогда доля молодых клиентов не была столь высокой.

— В этом году на рынок пришло много неопытных, молодых инвесторов, и они пополняют счета осторожно. За последние полгода 67% клиентов зачислили менее 100 тыс. рублей , подчеркнул Денис Камынин.

Число молодых людей, вложивших деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами», за последние полгода выросло в полтора раза, а если рассматривать только ПИФы, то втрое, рассказал вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.

Коммерческие банки уменьшают доходность депозитов вслед за каждым снижением ключевой ставки ЦБ . Например, сейчас по годовому вкладу на 50 тыс. рублей Сбербанк предлагает 3,25% годовых, а с возможностью пополнения и досрочного снятия — 2,32%. Между тем, инфляция в 2019 году в России составила 3%, а целевой показатель ЦБ по росту потребительских цен — 4%.

Вклад_3 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Справка «Известий» Ключевая ставка Банка России, от который зависит доходность вкладов, за последние пять лет снизилась с 11% на начало 2016 года до нынешних 4,5%.

Невозможность получить ощутимую доходность на вкладах и обеспечивает переток денег инвесторов в инструменты фондового рынка , солидарно отметили опрошенные «Известиями» управляющие.

Модный выбор

Помимо потенциальной доходности, фондовый рынок привлекает молодёжь тем, что инвестировать становится проще благодаря развитию цифровых сервисов и низкой точке входа. Первоначальная сумма инвестиции, в зависимости от продукта, варьирует от 1 до 10 тыс. рублей .

— Интересу молодёжи к ценным бумагам способствует цифровизация и развитие мобильных сервисов, кроме того, растёт финансовая культура населения, и инвестировать становится модно . Наконец, из-за пандемии большое число людей оказалось дома на самоизоляции, и у них появилось свободное время , — сказал директор по стратегическому развитию «Альфа-Капитал» Вадим Логинов.

Нередко зумеров приводят на фондовый рынок родители , отметил начальник департамента торговых операций «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Если старшее поколение инвестирует само, то очень часто эти люди и детям рекомендуют хотя бы пройти обучение, узнать подробнее, как работают финансовые инструменты, и в дальнейшем открыть брокерский счёт , объяснил он.

Во время весеннего ралли, начавшегося после резкого падения индексов в первой половине марта, был пик интереса к рынку, и особенно молодёжи, стремившейся быстро заработать сверхдоход , сказала замруководителя управления продаж «Алор Брокер» Виктория Ситникова.

Другие управляющие подтвердили, что стратегии сроком до одного месяца действительно были популярны, хотя наибольшим спросом пользуются инвестиции на два-три года . Но также становится все больше граждан, готовых отложить получение дохода и на больший период.

Большинство клиентов выбирает горизонт два-три года, но есть молодые инвесторы, которые вкладываются на 20-30 лет , сказал Дмитрий Леснов, курирующий развитие клиентского сервиса в «Финаме».

Во время периода волатильности частные инвесторы стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка, говорила в мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина . По её ожиданиям, в этом сегменте рост продолжится, поскольку люди будут искать более доходные инструменты.

Но в отличие от банковских вкладов, которые на сумму до 1,4 млн рублей страхует государство, инвестиции на фондовом рынке не гарантирует никто . Например, ПИФы, интерес к которым сейчас высок, заставляют пайщиков понервничать. По данным провайдера информации для частных инвесторов Investfunds, по итогам первого полугодия примерно треть фондов оставалась в минусе.