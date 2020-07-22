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С мамой на рынок: доля молодых инвесторов в пандемию выросла до 30%

Число представителей поколения Z достигло рекордных значений в клиентских базах крупных управляющих компаний
Фото: Depositphotos
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С мамой на рынок: доля молодых инвесторов в пандемию выросла до 30%
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2020-07-22 09:56:48
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Низкие ставки по вкладам, развитие цифровых сервисов и свободное время в период самоизоляции подтолкнули молодых инвесторов к выходу на фондовый рынок. Об этом «Известиям» рассказали представители крупных брокерских и управляющих компаний. По их словам, доля клиентов до 30 лет выросла до 30% по сравнению с докризисным уровнем. Обычно это люди, располагающие относительно небольшими свободными средствами, — до 100 тыс. рублей. Нередко «зумеров» (представители поколения Z) приводят на фондовый рынок родители, успевшие оценить доходность инвестиций: они хотят, чтобы дети с юного возраста умели разбираться в финансовых инструментах.

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Бум вместо кризиса

Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, отличается от предшествующих тем, что розничные инвесторы не бросились продавать акции и облигации, а, напротив, искали возможности заработать — как на отскоке котировок, так и на долгосрочных стратегиях.

В марте, когда и индекс МосБиржи, и американский Dow Jones теряли примерно треть капитализации, у БКС торговые обороты выросли впятеро по сравнению с докризисным уровнем и составили 1,9 трлн рублей, рассказал директор по инвестициям Андрей Бершадский. Он добавил, что это абсолютный рекорд для компании и в пять раз больше, чем годом ранее. По словам Андрея Бершадского, клиентская база БКС росла, в основном, за счёт инвесторов с суммами до 100 тыс. рублей.

На общем фоне высокого интереса к инвестициям выделялась активность молодых клиентов, солидарно отметили управляющие.

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Инвестор
Фото: Depositphotos

У «ВТБ Капитал Инвестиции» доля клиентов в возрасте 25-35 лет с начала года увеличилась с 25 до 30%, а до 25 лет — с 8,5% до 10%, поделился исполнительный директор компании Владимир Потапов. «Открытие Брокер» зафиксировала рост новых счетов клиентов до 30 лет с 18% до начала кризиса до нынешних 38%, отметил начальник управления маркетинговой аналитики компании Денис Камынин. По его словам, это рекордное значение — никогда доля молодых клиентов не была столь высокой.

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В этом году на рынок пришло много неопытных, молодых инвесторов, и они пополняют счета осторожно. За последние полгода 67% клиентов зачислили менее 100 тыс. рублей, подчеркнул Денис Камынин.

Число молодых людей, вложивших деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами», за последние полгода выросло в полтора раза, а если рассматривать только ПИФы, то втрое, рассказал вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.

Коммерческие банки уменьшают доходность депозитов вслед за каждым снижением ключевой ставки ЦБ. Например, сейчас по годовому вкладу на 50 тыс. рублей Сбербанк предлагает 3,25% годовых, а с возможностью пополнения и досрочного снятия — 2,32%. Между тем, инфляция в 2019 году в России составила 3%, а целевой показатель ЦБ по росту потребительских цен — 4%.

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Инвестор
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Справка «Известий»

Ключевая ставка Банка России, от который зависит доходность вкладов, за последние пять лет снизилась с 11% на начало 2016 года до нынешних 4,5%.

Невозможность получить ощутимую доходность на вкладах и обеспечивает переток денег инвесторов в инструменты фондового рынка, солидарно отметили опрошенные «Известиями» управляющие.

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Модный выбор

Помимо потенциальной доходности, фондовый рынок привлекает молодёжь тем, что инвестировать становится проще благодаря развитию цифровых сервисов и низкой точке входа. Первоначальная сумма инвестиции, в зависимости от продукта, варьирует от 1 до 10 тыс. рублей.

— Интересу молодёжи к ценным бумагам способствует цифровизация и развитие мобильных сервисов, кроме того, растёт финансовая культура населения, и инвестировать становится модно. Наконец, из-за пандемии большое число людей оказалось дома на самоизоляции, и у них появилось свободное время, — сказал директор по стратегическому развитию «Альфа-Капитал» Вадим Логинов.

Нередко зумеров приводят на фондовый рынок родители, отметил начальник департамента торговых операций «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Если старшее поколение инвестирует само, то очень часто эти люди и детям рекомендуют хотя бы пройти обучение, узнать подробнее, как работают финансовые инструменты, и в дальнейшем открыть брокерский счёт, объяснил он.

Во время весеннего ралли, начавшегося после резкого падения индексов в первой половине марта, был пик интереса к рынку, и особенно молодёжи, стремившейся быстро заработать сверхдоход, сказала замруководителя управления продаж «Алор Брокер» Виктория Ситникова.

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Инвестор
Фото: Depositphotos
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Другие управляющие подтвердили, что стратегии сроком до одного месяца действительно были популярны, хотя наибольшим спросом пользуются инвестиции на два-три года. Но также становится все больше граждан, готовых отложить получение дохода и на больший период.

Большинство клиентов выбирает горизонт два-три года, но есть молодые инвесторы, которые вкладываются на 20-30 лет, сказал Дмитрий Леснов, курирующий развитие клиентского сервиса в «Финаме».

Во время периода волатильности частные инвесторы стали значимым фактором поддержки национального фондового рынка, говорила в мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По её ожиданиям, в этом сегменте рост продолжится, поскольку люди будут искать более доходные инструменты.

Но в отличие от банковских вкладов, которые на сумму до 1,4 млн рублей страхует государство, инвестиции на фондовом рынке не гарантирует никто. Например, ПИФы, интерес к которым сейчас высок, заставляют пайщиков понервничать. По данным провайдера информации для частных инвесторов Investfunds, по итогам первого полугодия примерно треть фондов оставалась в минусе.

В ответ на запрос «Известий» в Банке России отметили, что при заключении договора управляющий обязан уведомить получателя финансовых услуг о рисках. В частности, клиента должны предупредить о том, что будущая доходность не определяется такими показателями в прошлом.

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