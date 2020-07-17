Дипломированный инвестор: ЦБ одобрил тесты для покупателей акций

Центробанк в целом поддержал квалификационные тесты для инвесторов, разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Письмо руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России Михаила Мамуты есть у «Известий». Экзамены рассчитаны на три уровня сложности и затронут основные финансовые инструменты — структурные облигации, маржинальную торговлю, сделки РЕПО и опционы. Тестирование будет добровольным и бесплатным и тот, кто его пройдёт, сможет диверсифицировать портфель и работать с более рисковыми инструментами.

С правом на пересдачу

Тестирование будут проходить граждане, которые хотят совершать сделки с рисковыми инструментами, требующими статуса квалифицированного инвестора, объяснил президент НФА Василий Заблоцкий. Иначе брокер не сможет исполнить поручение на покупку ценных бумаг — это запрещает законопроект «О категоризации инвесторов», который 15 июля Госдума приняла во втором чтении.

Тесты, с примерами которых ознакомились «Известия», имеют три уровня сложности и разбиты на семь категорий — структурные облигации, маржинальная торговля, сделки РЕПО, опционы, паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), бонды без рейтинга, а также иные финансовые инструменты, требующие тестирования.

Например, в одном из заданий нужно выбрать правильное определение маржинальной торговли. Среди вариантов: торговля с использованием заемных средств брокера, торговля с гарантированным доходом и торговля производными финансовыми инструментами. Это вопрос первой категории сложности.

Проверить знания можно бесплатно. Проводить тесты будет брокер перед принятием поручения клиента на покупку, но это также может сделать форекс-дилер или другой участник рынка ценных бумаг. Если инвестор провалил тест, его можно будет пересдать.

Большой интерес к статусу квалифицированного инвестора есть у VIP-клиентов, которые хотят иметь в портфеле еврооблигации российских компаний, на условиях анонимности рассказал «Известиям» представитель крупной брокерской компании. Такие инструменты интересны доходностью и удобны для диверсификации, но ЦБ относит их к иностранным бумагам.

Справка «Известий» Для инвесторов — физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, без тестирования фондовый рынок также будет открыт, но они смогут работать с ограниченным инструментарием. В него входят российские гособлигации, акции из котировальных списков отечественных бирж, ПИФы (кроме закрытых), некоторые бонды, включая суверенные.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что детали организации тестирования еще находятся в процессе разработки и обсуждения.

Образцы тестов были направлены в ЦБ в конце апреля, рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, в них пока не вошли вопросы об инструментах, вызывающих разногласия: иностранных ценных бумагах и отечественных, которые не входят в котировальные листы бирж. Регулятор попросил доработать образцы — усложнить некоторые вопросы, а другие, наоборот, упросить, отметил Алексей Тимофеев.

Защита от самого себя

Законопроект о категоризации инвесторов обсуждается уже больше года, временами градус дискуссий был очень высоким. ЦБ настаивал на максимальной защите инвесторов, особенно новичков, от рыночных рисков. Профучастники возражали. В ситуации, когда ставки по вкладам всё сильнее стремятся к нулю, регулятор закрывает для многих доступ к более доходным опциям.

В нынешнем виде законопроект стал компромиссом как со стороны индустрии, так и со стороны ЦБ, сказал Алексей Тимофеев. По его словам, хотя ни регулятор, ни профучастники не довольны им вполне, документ приемлем для того, чтобы сектор работал и развивался.

Та версия, в которой законопроект был принят во втором чтении, разрешает купить без теста акции иностранных эмитентов, если они входят в фондовые индексы, определенные Банком России, отметил заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. Это значит, что, например, акцию Apple может приобрести напрямую и неквалифицированный инвестор. А вот для покупки бумаг Tesla необходимо пройти тестирование, поскольку они не входят в нужные индексы, добавил он.

С необходимостью прохождения тестирования столкнутся порядка 80% новых инвесторов, поделился ожиданиями руководитель департамента по работе с ключевыми и корпоративными клиентами «Финама» Александр Бирман. Есть риск, что ответы на вопросы по аттестации окажутся в свободном доступе, а клиенты брокеров будут искать инвестиционные решения за рубежом, предупредил он.

Вместе с тем участники рынка признают, что закон, защищающий неопытных инвесторов и новичков, нужен.

Тренд на снижение ставок по классическим депозитам, длящийся уже несколько лет, вынуждает граждан искать альтернативные способы заработать, прокомментировал начальник управления брокерских операций МКБ Александр Аксёнов. Неквалифицированные инвесторы, не зная свой риск-профиль, порой совершают необдуманные действия, надеясь получить повышенный доход, но им не хватает знаний и опыта грамотно распоряжаться такого вида вложениями, пояснил он.

Еще одна причина подумать о защите неопытных игроков — простота, с которой можно начать торговать на рынке, согласились эксперты. В отличие от ситуации 5–7-летней давности, сейчас для открытия брокерского счета зачастую достаточно подать заявку дистанционно. Клиенту не придётся даже заполнять налоговую декларацию, брокер сделает это за него. Те же компании предложат инвестору и сесть за парту — они помогут повысить финансовую грамотность и подготовиться к тестированию.