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Платформа собственности: власти нашли способ контроля частных инвестиций

На создание единой электронной системы Минкомсвязь предлагает направить 5 млрд рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Платформа собственности: власти нашли способ контроля частных инвестиций
2020-07-08 17:48:33">
2020-07-08 17:48:33
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Минкомсвязь предложила выделить 5 млрд рублей на создание государственной информационной системы «Капиталовложения». Она станет электронной средой для взаимодействия инвесторов, банков, государства и других заинтересованных сторон. Онлайн-сделки, которые предусматривает новый механизм защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), позволят упростить привлечение денег для госпрограмм развития, считают эксперты, а также контролировать частные инвестиции. В то же время появление платформы не решит корпоративных конфликтов и столкновения интересов нескольких участников инвестпроектов, в том числе иностранцев.

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ГИС «Капиталовложения» создается для контроля за частными инвестициями. Информсистема позволит обеспечить прозрачность операций, упростить документооборот и взаимодействие с контролирующими ведомствами. Разработка платформы может войти в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». С инициативой о ее включении выступила Минкомсвязь.

На создание платформы ведомство предлагает направить 5 млрд рублей — их могут перераспределить с другого федерального проекта «Цифровой экономики» — «Информационная инфраструктура». Об этом говорится в запросе ведомства на изменение паспорта нацпрограммы. С документом ознакомились «Известия». Деньги предлагается перераспределить с проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах. Однако окончательное решение о финансировании ГИС будет принимать правительство РФ, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Ждут на платформ
Стенд министерства связи и массовых коммуникаций
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В конце июня запрос Минкомсвязи был направлен рабочей группе по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». Впрочем, она не поддержала инициативу ведомства о передаче денег — большинство участников выступило против. Это следует из протокола ее оперативного заседания от 30 июня (есть у «Известий»). В Минкомсвязи не ответили на запрос «Известий».

Как писали «Известия», по словам одного из источников, близких к участникам заседания, позиция рабочей группы не окончательная. Вопросы предстоит рассмотреть правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом общей экономической ситуации.

ГИС появится на основании статьи 5 Федерального закона N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», утвержденного 1 апреля 2020 года, пояснили «Известиям» в Минфине. Платформа нужна для информационного взаимодействия, поддержки развития инвестиционной деятельности, реализации механизма СЗПК. ГИС упростит бюрократические процедуры для инвесторов с помощью удобных и доступных электронных сервисов. На платформе будет доступна функция возмещения затрат на создание инфраструктуры, если потом придется передать ее в собственность публично-правового образования, добавили в Минфине.

Справка «Известий»

Ключевая идея СЗПК — гарантия неизменности условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Минимальный порог инвестиций для компаний, реализующих проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, составляет не менее 250 млн рублей. В сфере цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства — не менее 500 млн рублей, в сфере обрабатывающего производства — не менее 1,5 млрд рублей, в иных сферах экономики — не менее 5 млрд рублей. СЗПК можно будет заключать в отношении проектов, начатых не ранее 7 мая 2018 года. Новый механизм пока не начал действовать, так как еще не приняты необходимые подзаконные акты.

Директор по цифровому государственному управлению АНО «Цифровая экономика» Кирилл Емельянов считает, что цифровизация взаимодействия инвестора и государства будет способствовать росту инвестиций со стороны бизнеса.

Ждут на платформ
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Фото: Depositphotos
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Для компаний создание такой платформы — это гарантии выполнения государством условий СЗПК на всем протяжении инвестиционного проекта (до 26 лет) за счет прозрачного и удобного инструмента мониторинга информации по проектам, отметил он. Сервисы ГИС «Капиталовложение» расширят объем инвестпроектов, позволят сократить сроки заключения соглашений, автоматизируют подбор мер поддержки, дадут возможность проверить связанные договоры для частных и публичных проектных инициатив, добавил он

В ГИС будут поступать сведения из ФНС (ЕГРЮЛ, финансовая отчетность, задолженность по налогам), ФТС (уплаченные таможенные пошлины), Росреестра (ЕГРН), Росимущества (об объектах инфраструктуры), Минстроя (разрешения на строительство), Федерального казначейства и региональных органов (реестр соглашений). На цифровой платформе будут аккумулироваться сведения о мерах поддержки Минпромторга, Минсельхоза, Минприроды и других ведомств. Собранная в ГИС информация будет распределяться по личным кабинетам инвесторов в виде навигатора.

В результате появится единая среда взаимодействия инвесторов, банков, государства и других заинтересованных сторон, сказали в Минфине. В АНО «Цифровая экономика» отметили, что созданием платформы займется межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители федеральных ведомств, правительства Москвы, и крупных компаний.

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Теплеет ли климат

В России есть фундаментальная проблема инвестиционного климата — в нашу страну не хотят инвестировать не только иностранцы. Активность местных инвесторов существенно ниже, чем на аналогичных по размеру и уровню развития развивающихся рынках, отметил управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава.

Сооснователь и управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин отметил, в свою очередь, что увеличения капиталовложений во всем мире добиваются с помощью налогового стимулирования, а не создания ГИС. Важно обеспечить со стороны государства условия, которые будут экономически выгодны для инвестора, считает эксперт. По его мнению, за последние годы в стране создано огромное количество баз и информсистем, поэтому создание еще одной очень узкоспециализированной — неоправданно.

Ждут на платформ
рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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С ним согласен и основатель платформы Dsight Арсений Даббах. По его словам, появление еще одной платформы, а не интеграция в существующие, повлечет за собой значительные траты. В то же время необходимость в ее создании связана с намерением привлечь внутренние инвестиции для финансирования программ развития. Внешнего капитала сейчас недостаточно, поэтому нужно создать условия для внутренних инвестиций, полагает он.

Работа с информацией по СЗПК при помощи ГИС больше отвечает подходам цифровой экономики, нежели кипа бумаг, хранящихся в архиве, уверен аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Тем более что в силу разнообразия стимулирующих мер доступ к информации должны будут иметь представители целого ряда ведомств, отмечает он.

В то же время платформа не решит проблем, связанных со столкновением интересов нескольких инвесторов, когда возможны конфликты и судебные иски (как в случае с Майклом Калви), или в случае с распоряжением государственными средствами, говорит Леонид Делицын. ГИС «Капиталовложения» — в большей степени информационная система, которая не может предотвратить возникновение корпоративных споров, добавляет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Если стоит задача сделать госинвестиции защищенными от коррупции, стоит использовать опыт Великобритании и Израиля. В этих странах вложения государства ограничиваются определенной долей (например, 40%), остальное — у коммерческих структур, отметил Артем Инютин.

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