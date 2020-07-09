Платформа собственности: власти нашли способ контроля частных инвестиций
Минкомсвязь предложила выделить 5 млрд рублей на создание государственной информационной системы «Капиталовложения». Она станет электронной средой для взаимодействия инвесторов, банков, государства и других заинтересованных сторон. Онлайн-сделки, которые предусматривает новый механизм защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), позволят упростить привлечение денег для госпрограмм развития, считают эксперты, а также контролировать частные инвестиции. В то же время появление платформы не решит корпоративных конфликтов и столкновения интересов нескольких участников инвестпроектов, в том числе иностранцев.
Другая сеть
ГИС «Капиталовложения» создается для контроля за частными инвестициями. Информсистема позволит обеспечить прозрачность операций, упростить документооборот и взаимодействие с контролирующими ведомствами. Разработка платформы может войти в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». С инициативой о ее включении выступила Минкомсвязь.
На создание платформы ведомство предлагает направить 5 млрд рублей — их могут перераспределить с другого федерального проекта «Цифровой экономики» — «Информационная инфраструктура». Об этом говорится в запросе ведомства на изменение паспорта нацпрограммы. С документом ознакомились «Известия». Деньги предлагается перераспределить с проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах. Однако окончательное решение о финансировании ГИС будет принимать правительство РФ, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.
В конце июня запрос Минкомсвязи был направлен рабочей группе по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». Впрочем, она не поддержала инициативу ведомства о передаче денег — большинство участников выступило против. Это следует из протокола ее оперативного заседания от 30 июня (есть у «Известий»). В Минкомсвязи не ответили на запрос «Известий».
Как писали «Известия», по словам одного из источников, близких к участникам заседания, позиция рабочей группы не окончательная. Вопросы предстоит рассмотреть правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом общей экономической ситуации.
ГИС появится на основании статьи 5 Федерального закона N 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», утвержденного 1 апреля 2020 года, пояснили «Известиям» в Минфине. Платформа нужна для информационного взаимодействия, поддержки развития инвестиционной деятельности, реализации механизма СЗПК. ГИС упростит бюрократические процедуры для инвесторов с помощью удобных и доступных электронных сервисов. На платформе будет доступна функция возмещения затрат на создание инфраструктуры, если потом придется передать ее в собственность публично-правового образования, добавили в Минфине.
Директор по цифровому государственному управлению АНО «Цифровая экономика» Кирилл Емельянов считает, что цифровизация взаимодействия инвестора и государства будет способствовать росту инвестиций со стороны бизнеса.
Для компаний создание такой платформы — это гарантии выполнения государством условий СЗПК на всем протяжении инвестиционного проекта (до 26 лет) за счет прозрачного и удобного инструмента мониторинга информации по проектам, отметил он. Сервисы ГИС «Капиталовложение» расширят объем инвестпроектов, позволят сократить сроки заключения соглашений, автоматизируют подбор мер поддержки, дадут возможность проверить связанные договоры для частных и публичных проектных инициатив, добавил он
В ГИС будут поступать сведения из ФНС (ЕГРЮЛ, финансовая отчетность, задолженность по налогам), ФТС (уплаченные таможенные пошлины), Росреестра (ЕГРН), Росимущества (об объектах инфраструктуры), Минстроя (разрешения на строительство), Федерального казначейства и региональных органов (реестр соглашений). На цифровой платформе будут аккумулироваться сведения о мерах поддержки Минпромторга, Минсельхоза, Минприроды и других ведомств. Собранная в ГИС информация будет распределяться по личным кабинетам инвесторов в виде навигатора.
В результате появится единая среда взаимодействия инвесторов, банков, государства и других заинтересованных сторон, сказали в Минфине. В АНО «Цифровая экономика» отметили, что созданием платформы займется межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители федеральных ведомств, правительства Москвы, и крупных компаний.
Теплеет ли климат
В России есть фундаментальная проблема инвестиционного климата — в нашу страну не хотят инвестировать не только иностранцы. Активность местных инвесторов существенно ниже, чем на аналогичных по размеру и уровню развития развивающихся рынках, отметил управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава.
Сооснователь и управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин отметил, в свою очередь, что увеличения капиталовложений во всем мире добиваются с помощью налогового стимулирования, а не создания ГИС. Важно обеспечить со стороны государства условия, которые будут экономически выгодны для инвестора, считает эксперт. По его мнению, за последние годы в стране создано огромное количество баз и информсистем, поэтому создание еще одной очень узкоспециализированной — неоправданно.
С ним согласен и основатель платформы Dsight Арсений Даббах. По его словам, появление еще одной платформы, а не интеграция в существующие, повлечет за собой значительные траты. В то же время необходимость в ее создании связана с намерением привлечь внутренние инвестиции для финансирования программ развития. Внешнего капитала сейчас недостаточно, поэтому нужно создать условия для внутренних инвестиций, полагает он.
Работа с информацией по СЗПК при помощи ГИС больше отвечает подходам цифровой экономики, нежели кипа бумаг, хранящихся в архиве, уверен аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Тем более что в силу разнообразия стимулирующих мер доступ к информации должны будут иметь представители целого ряда ведомств, отмечает он.
В то же время платформа не решит проблем, связанных со столкновением интересов нескольких инвесторов, когда возможны конфликты и судебные иски (как в случае с Майклом Калви), или в случае с распоряжением государственными средствами, говорит Леонид Делицын. ГИС «Капиталовложения» — в большей степени информационная система, которая не может предотвратить возникновение корпоративных споров, добавляет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Если стоит задача сделать госинвестиции защищенными от коррупции, стоит использовать опыт Великобритании и Израиля. В этих странах вложения государства ограничиваются определенной долей (например, 40%), остальное — у коммерческих структур, отметил Артем Инютин.