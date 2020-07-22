В Горноуральском за четыре дня выгорело более 42 га леса

В Горноуральском городском округе (Свердловская область) с 18 по 21 июля было зафиксировано несколько крупных пожаров. Их общая площадь составила 42,4 га.

Как сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, утром 18 июля возгорание обнаружили в Николо-Павловском лесничестве в 148-м квартале. Площадь пожара достигала 20 га. Его удалось потушить к 20:00, уточняет ТагилСити.ру.

В тот же день зафиксировали пожар на территории Башкирского участкового лесничества, в 10-м квартале. Его площадь составила 3,8 га. Возгорание ликвидировали к 21:00.

20 июля вновь поступила информация о пожаре в Николо-Павловском лесничестве, но уже в 62-м квартале. Его площадь была 8,9 га. Тушение завершили к 21:00. Третий очаг возгорания в этом же лесничестве площадью 9,7 га обнаружили 21 июля в 35-м квартале. В 20:00 пожар ликвидировали.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля заволокло дымом город Нижний Тагил Свердловской области. Жители Дзержинского района и Старателя в социальных сетях пожаловались на сильный запах гари, а также на задымление.

В последние несколько дней аномальная жара накрыла Свердловскую область и другие регионы Урала. В Гидрометцентре отмечают, что вторая половина лета будет сопровождаться жаркой погодой.