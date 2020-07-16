В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Вторая половина лета в России будет сопровождаться жаркой погодой. Об этом в четверг, 16 июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», ― рассказал он журналистам, отметив, что речь идет о второй половине сезона.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что летом стоит ждать изменчивую погоду в разных регионах России.

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.

Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Это происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил Вильфанд. При этом еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация.