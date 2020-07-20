Дым от лесных пожаров накрыл Нижний Тагил

Вечером 19 июля заволокло дымом город Нижний Тагил Свердловской области. Жители Дзержинского района и Старателя в социальных сетях пожаловались на сильный запах гари, а также на задымление.

В отделе надзорной деятельности TagilCity.ru рассказали, что это может быть связано с двумя лесными пожарами под Новоасбестом. «Один площадью 4 га, второй 20 га. Они уже были потушены. Скорее всего, дым просто в сторону Тагила несет», — пояснили в ведомстве.

В случае крупного возгорания тагильчанам рекомендуется покинуть опасную зону, вызвав при этом пожарных. В последние несколько дней аномальная жара накрыла Свердловскую область и другие регионы Урала. В Гидрометцентре отмечают, что вторая половина лета будет сопровождаться жаркой погодой.