Чрезвычайную пожароопасность объявили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-за аномальной жары повышается риск природных пожаров. В городе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей города попросили воздержаться от походов в лес и разведения костров. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Также спасатели призывают граждан самостоятельно принимать меры по ликвидации пожаров, которые еще не набрали силу.

В случае крупного возгорания тагильчан просят покидать опасную зону, вызывая при этом пожарных.

В последние несколько дней аномальная жара накрыла Свердловскую область и другие регионы Урала. В Гидрометцентре отмечают, что вторая половина лета будет сопровождаться жаркой погодой.