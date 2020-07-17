Чрезвычайную пожароопасность объявили в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле из-за аномальной жары повышается риск природных пожаров. В городе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей города попросили воздержаться от походов в лес и разведения костров. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Также спасатели призывают граждан самостоятельно принимать меры по ликвидации пожаров, которые еще не набрали силу.
В случае крупного возгорания тагильчан просят покидать опасную зону, вызывая при этом пожарных.
В последние несколько дней аномальная жара накрыла Свердловскую область и другие регионы Урала. В Гидрометцентре отмечают, что вторая половина лета будет сопровождаться жаркой погодой.