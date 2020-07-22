Полиция Харькова проверяет сообщение о захвате заложников

Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников, на место выехали правоохранители. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба городской полиции в Facebook.

«Харьковская полиция проверила сообщения о заложниках. По словам главы киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который прибыл по указанному в сообщении адресу, информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.

Также в харьковской полиции обратились к гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которой они делятся с другими.

21 июля вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.