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Шестилетняя девочка погибла в ДТП в Челябинской области

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В Верхнеуральском районе Челябинской области при опрокидывании иномарки в кювет погибла шестилетняя девочка. Пострадали двое взрослых и мальчик-подросток, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

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Авария произошла вечером 21 июля на 135-м км автодороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск. По предварительным данным, 56-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением, машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась, пишет сайт 1obl.ru.

В результате ДТП различные травмы получили двое взрослых, а также 12-летний мальчик. Шестилетняя девочка-пассажир скончалась на месте. Сам водитель не пострадал.

По данным Госавтоинспекции, ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее 22 июля сообщалось, что в ДТП под Самарой погиб подросток и пострадали пять человек. Авария произошла на 27-м км автодороги Тольятти–Димитровград в районе населенного пункта Мусорка. Автомобиль ВАЗ-2109 съехал в кювет и опрокинулся.

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