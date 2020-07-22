Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Голикова поручила Минтруду проработать вопрос обслуживания пенсионеров и инвалидов
Армия
Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН
Общество
Промышленное производство в Москве за год выросло на 3,6%
Общество
Дегтярев пообещал учесть мнение хабаровчан при реализации нацпроектов
Мир
Канье Уэст спросил пользователей Twitter об участии в выборах президента

В ДТП под Самарой погиб подросток

0
Фото: МЧС РФ/63.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ДТП под Самарой погиб подросток и пострадали пять человек, сообщает 22 июля областное управление МЧС.

Пройдемте, гражданин поэт: умер пострадавший в аварии с пьяным Михаилом Ефремовым
Известный актер в состоянии сильного опьянения вылетел на встречку и столкнулся с фургоном

Авария произошла на 27-м км автодороги Тольятти–Димитровград в районе населенного пункта Мусорка.

Автомобиль ВАЗ-2109 съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб подросток 2005 года рождения. Еще пять человек пострадали, из них двое молодых мужчин 2000 и 2002 года рождения, и трое подростков — два мальчика 2004 и один 2005 года рождения. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в тольяттинскую городскую клиническую больницу № 2.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 11 человек и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 22 июля сообщалось о ДТП на трассе Омск–Тара, в котором один человек погиб, трое были госпитализированы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020