В ДТП под Самарой погиб подросток и пострадали пять человек, сообщает 22 июля областное управление МЧС.

Авария произошла на 27-м км автодороги Тольятти–Димитровград в районе населенного пункта Мусорка.

Автомобиль ВАЗ-2109 съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб подросток 2005 года рождения. Еще пять человек пострадали, из них двое молодых мужчин 2000 и 2002 года рождения, и трое подростков — два мальчика 2004 и один 2005 года рождения. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в тольяттинскую городскую клиническую больницу № 2.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 11 человек и 5 единиц техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 22 июля сообщалось о ДТП на трассе Омск–Тара, в котором один человек погиб, трое были госпитализированы.