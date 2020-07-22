Прямой эфир

Участники Договора по открытому небу возобновили переговоры о полетах

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны — участницы Договора по открытому небу (ДОН) возобновили консультации по прервавшимся из-за пандемии коронавируса полетам, предусмотренным соглашением. Об этом заявил в среду, 22 июля, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Слом среди ясного неба: как европейцы могут решить судьбу ДОНа
Россия продолжает рассматривать все возможные варианты ответа на выход США из договора

«Пока небо остается открытым. В конце концов, формальный выход США еще не состоялся. Уже начались переговоры, консультации относительно нового открытия режима открытого неба, который был закрыт по причине пандемии. Не было наблюдательных полетов, как и не было инспекционной деятельности по другим документам», — рассказал Грушко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Он отметил, что большинство стран — участниц ДОН выступают за сохранение данного соглашения, и для этого, по мнению дипломата, есть как время, так и возможности.

«После проведения конференции, которая была созвана в результате объявления США о своем намерении выйти из договора, у нас [сложилось] полное ощущение, что абсолютное большинство участников договора хотело бы сохранить этот режим. Мы исходим из того, что все-таки еще есть время для того, чтобы попытаться его спасти, сохранить баланс интересов», — подчеркнул Грушко.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

В начале июля после переговоров по ДОН России и США не удалось сблизить позиции, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет признаков того, что другие участники последуют примеру Вашингтона и тоже выйдут из соглашения.

По мнению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, США решили выйти из ДОН, чтобы взять под контроль космос и избежать инспекции территории своей страны.

ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. Позже список стран-участниц расширился до 34. Государства, подписавшие данный документ, могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020