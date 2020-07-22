Участники Договора по открытому небу возобновили переговоры о полетах

Страны — участницы Договора по открытому небу (ДОН) возобновили консультации по прервавшимся из-за пандемии коронавируса полетам, предусмотренным соглашением. Об этом заявил в среду, 22 июля, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Пока небо остается открытым. В конце концов, формальный выход США еще не состоялся. Уже начались переговоры, консультации относительно нового открытия режима открытого неба, который был закрыт по причине пандемии. Не было наблюдательных полетов, как и не было инспекционной деятельности по другим документам», — рассказал Грушко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Он отметил, что большинство стран — участниц ДОН выступают за сохранение данного соглашения, и для этого, по мнению дипломата, есть как время, так и возможности.

«После проведения конференции, которая была созвана в результате объявления США о своем намерении выйти из договора, у нас [сложилось] полное ощущение, что абсолютное большинство участников договора хотело бы сохранить этот режим. Мы исходим из того, что все-таки еще есть время для того, чтобы попытаться его спасти, сохранить баланс интересов», — подчеркнул Грушко.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

В начале июля после переговоров по ДОН России и США не удалось сблизить позиции, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет признаков того, что другие участники последуют примеру Вашингтона и тоже выйдут из соглашения.

По мнению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, США решили выйти из ДОН, чтобы взять под контроль космос и избежать инспекции территории своей страны.

ДОН был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. Позже список стран-участниц расширился до 34. Государства, подписавшие данный документ, могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.