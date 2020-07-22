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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство финансов предлагает повысить максимальную розничную цену (МРЦ) на водку, коньяк и другие ликероводочные изделия с 1 января 2021 года. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативно-правовых актов в среду, 22 июля.

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МРЦ на водку с нового года может вырасти на 3,5% — до 238 рублей за бутылку в 0,5 л с текущих 230 рублей.

Розничная цена на коньяк, в свою очередь, может увеличиться на 3% — до 446 рублей за бутылку 0,5 л по сравнению с 433 рублями, которые установлены в настоящий момент.

Кроме того, Минфин порекомендовал на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка зафиксировать цену в размере 324 рублей за 0,5 л готовой продукции.

В феврале IT-компания «Эвотор» провела исследование динамики цен на игристое вино отечественного производства в России с января 2019 года по январь 2020 года.

В том же месяце аналитическая компания Nielsen провела исследование, которое показывает, что в 2019 году в России возросли продажи всех видов алкоголя, кроме водки.

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