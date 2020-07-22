Ученый спрогнозировал длительность пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса, скорее всего, не закончится до Нового года, о чем говорит прирост заболеваемости. Об этом в среду, 22 июля, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200–400 заболевших— сказал Малеев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он отметил, что пока сложно прогнозировать новую волну коронавируса. Вместе с тем академик не исключил, что локальные очаги инфекции, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны.

«Если у нас к осени появится вакцина, то ее же еще наработать нужно, нельзя сделать 100–300 доз вакцины и успокоиться. Счет идет на миллионы доз, а на это нужно время. Но, повторюсь, у нас еще первая волна не закончилась, а впереди осень и похолодание», — заявил Малеев.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко 3 июля сообщил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна. Это прежде всего связано с приобретенным опытом, определенным иммунитетом, созданием системы лечения и профилактики.

В конце июня глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что в России опыта и запасов хватит даже на три волны коронавирусной инфекции.

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